La SOMELEC annonce la fin des dÃ©lestages Ã  Nouadhibou

Saharamédias - La société mauritanienne d’électricité (SOMELEC) a annoncé dimanche avoir résolu le problème de l’électricité à Nouadhibou grâce à la réparation des deux principaux groupes électrogènes et la réhabilitation de la centrale.



La société, dans un communiqué qu’elle a publié, affirme que les deux groupes sont à même de satisfaire les besoins de la capitale économique.



La SOMELEC a annoncé, pour la fin du mois de mars prochain, la mise en service de l’extension de la centrale en cours de réalisation, ce qui permettra à la ville de disposer de 11 nouveaux MGW grâce à deux groupes électrogènes, soit la moitié des besoins en électricité de la ville de Nouadhibou.



Elle a par ailleurs révélé que la ville sera connectée, au cours de cette année, au champ éolien de 100 MGW en cours de réalisation à Boulenouar, dans le souci de rassurer dans l’avenir, réduire le coût de production et la diversification des sources de l’énergie.













