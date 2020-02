DÃ©claration relative Ã  la rÃ©cente sÃ©lection dâ€™Ã©tudiants mauritaniens sponsorisÃ©s par BP

Senalioune - Dans une récente publication sur sa page Facebook, la multinationale BP (British-Petroleum) annonçait avoir sponsorisé dix étudiants mauritaniens pour des formations en France et au Maghreb.



L’absence de diversité dans la composition de ce groupe de futurs cadres n’est pas passé inaperçu et continue à alimenter les débats dans les réseaux sociaux. Ce qui est surtout surprenant c’est qu’une telle mesure vienne d’une multinationale de la trempe de BP.



Car jusque-là, les compagnies étrangères s’étaient particulièrement distinguées par leurs efforts à tenir compte de la diversité ethnique du pays dans leurs recrutements contrairement aux autorités mauritaniennes.



S’il est acceptable que les critères de compétence et l’effort individuel soient mis en avant dans les recrutements, il est cependant difficile d’admettre un recrutement dans une seule communauté dans un pays qui en compte plusieurs.



Mauritanian Network for Human Rights rappelle à BP que la Mauritanie est un pays multi-ethnique. Par conséquent, toute initiative prise dans le cadre d’opérations effectuées en Mauritanie devrait tenir en compte la diversité ethnique et linguistique du pays pour une meilleure cohésion sociale et une relation harmonieuse avec les populations.



Mauritanian Network for Human Rights invite BP Mauritanie à revoir immédiatement les critères de sélections des étudiants sponsorisés et à tenir en compte de la diversité ethnique de la Mauritanie dans le recrutement de tout son personnel sur l’ensemble du territoire national. Mauritanian Network for Human Rights continue de suivre ce dossier avec toute l’attention requise.



Notre organisation envisage également d’entreprendre d’autres actions légales si aucune mesure coercitive n’est prise par BP Mauritanie pour garantir la transparence dans ses futurs recrutements.



Mauritanian Network for Human Rights in US (MNHRUS)



Le 17 Février 2020



