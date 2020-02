Super D 1: KaÃ©di FC stoppe le FC Nouadhibou dans sa lancÃ©e

Rimsport - En match de clôture de la 16e journée de la Super-D1, le FC Nouadhidou qui avait aligné deux victoires de suite, a été freiné par une solide formation de kaedi FC, ce 15 février 2020.



Au terme d'un match plein d'engagement et de gestes techniques, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Les locaux ont ouvert la marque sur penalty transformé par le capitaine Moussa Jiddou à la 26e minute. Au retour des oranges, Ely Cheikh Voulany "Eto's" a permis aux stéphanois de recoller le score à la 74e minute.



Avec 5 matchs de retard, le FC Nouadhidou compte désormais 19 points(+6) et se pointe à la neuvième place du tableau. De son côté, kaedi FC reprend sa place habituelle au classement (7 ème), avec désormais 20 points(+5) et un match en retard à disputer contre le même adversaire, à une date ultérieure.