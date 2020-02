Banque mondiale: le DG des opÃ©rations visite des pays du Sahel

WakatSera - Le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel van Trotsenburg effectuera, du 16 au 25 février 2020 une visite officielle dans quelques pays du Sahel. Cette visite le conduira respectivement au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie où il participera au sommet du G5 Sahel à Nouakchott.



La Banque mondiale est très engagée dans la région du Sahel avec une approche intégrée dans le cadre de l’Alliance Sahel dont l’ambition est de soutenir financièrement et de coordonner les efforts de développement et de stabilisation des pays du G5 Sahel. Avec un financement de 6,7 milliards de dollars sur un total de 11 milliards de dollars, le Groupe Banque mondiale est le plus grand contributeur à l’Alliance Sahel.



Van Trotsenburg débutera sa visite au Mali pour échanger avec les autorités sur les grands enjeux de développement du pays et la qualité de la coopération avec le Groupe de la Banque mondiale.



La délégation qu’il conduit discutera des perspectives de croissance économique, du besoin de renforcement du capital humain et de la nécessité d’adapter les réponses du secteur public et privé afin de prévenir et lutter contre les facteurs de fragilité à court et à long terme.



La deuxième étape sera le Burkina Faso où il rencontrera également les plus hautes autorités du pays, les partenaires au développement, ainsi que des acteurs de la société civile.



La visite se poursuivra au Niger où M. van Trotsenburg participera notamment à une rencontre avec les autorités, une remise de fonds carbone aux communautés bénéficiaires du Programme d’actions communautaires (PAC) et une rencontre avec des jeunes filles en formation dans le cadre du Projet d’autonomisation des femmes et de dividende démographique au Sahel (SWEDD).



Dans la capitale mauritanienne, le directeur général des opérations de la Banque mondiale prendra part à la réunion des chefs d’Etat du G5 Sahel sur invitation du Président de la Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Axel van Trotsenburg aura également des discussions avec le chef de l’État et les membres du gouvernement, avant de rencontrer des jeunes entrepreneurs.



