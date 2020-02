Les mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes annoncent mercredi prochain Â« Jour de la colÃ¨re Â»

Adrar-Info - L’Union générale des médecins de Mauritanie a annoncé l’organisation « d’une journée de la colère » mercredi prochain, devant tous les hôpitaux du territoire national, soulignant que le but de la manifestation est de dissuader quiconque ose porter atteinte à la dignité du médecin généraliste.



Dans un communiqué, dont une copie est parvenu à Alakhbar, le syndicat a déclaré que son représentant et vice-président, le Dr Hammadi, a été « soumis à la plus grande humiliation et une tentative d’expulsion de la réunion du ministère consacrée à la discussion des salaires.



Le ministère et les représentants de certains syndicats de la santé, se sont efforcés à marginaliser le médecin généraliste et à le priver de ses droits fondamentaux.»



Le syndicat a déclaré que « le médecin généraliste est l’élément fondamental de la santé et son centre d’intérêt dans toutes les régions du pays et qu’il est l’acteur principal en cas d’urgence; dans tous les hôpitaux publics ».



Soulignant qu’il « souffre de marginalisation , d’exclusion et de mépris de la part du ministère mais aussi d’un faible salaire, de manque de prestations, de difficultés diverses et de pression du travail ».



Le syndicat a souligné qu’après les manifestations de mercredi, il étudierait les possibilités d’escalade des prochaines étapes « si le médecin généraliste et son syndicat ne sont pas rétablis dans leur considération et dignité ».



Source : https://www.alakhbar.info/?q=node/23425



Traduit par Adrar.info









