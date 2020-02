Lavrov critique le plan de Trump de rÃ¨glement du conflit israÃ©lo-palestinien Â«dâ€™un seul coupÂ»

Sputnik News - Le chef de la diplomatie russe a dénoncé des «concessions à sens unique en faveur d’Israël», fustigeant le plan de règlement du conflit israélo-palestinien annoncé fin janvier par Donald Trump.



Sergueï Lavrov a critiqué le projet de Donald Trump pour un règlement du conflit entre Israël et la Palestine, estimant que les États-Unis avaient négligé la base légale internationale déjà existante en la matière.



«Les États-Unis ont agi dans leur style en proposant de résoudre "d’un seul coup" l’un des conflits les plus invétérés de l’actualité. Dans le même temps, Washington a de facto négligé la base légale internationale du règlement au Moyen-Orient, généralement acceptée et qui inclut les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’Onu, l’initiative de paix arabe», a-t-il indiqué dans une interview accordée au quotidien italien La Stampa.



Le chef de la diplomatie russe a affirmé que les initiatives américaines prévoyaient la résolution de l’ensemble des problèmes clés concernant «le statut final» des territoires palestiniens, à savoir les frontières, les colonies, Jérusalem-Est, les réfugiés, au moyen de concessions à sens unique faites en faveur d’Israël.



«Cette approche contribuera à peine à la normalisation de la situation. Le fait que la soi-disant "affaire du siècle" soit catégoriquement rejetée par les Palestiniens en témoigne aussi», a poursuivi le ministre.



Plan de Trump pour le Moyen-Orient



Le plan américain propose de créer la capitale d'un éventuel État palestinien à Abou Dis, un faubourg de Jérusalem. Les Palestiniens, eux, veulent faire de l'ensemble de Jérusalem-Est leur capitale.



Dans son projet, Donald Trump reconnaît à Israël le droit d'annexer les colonies qu'il a créées, et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967.













