DeuxiÃ¨me jour de la visite du prÃ©sident sÃ©nÃ©galais : entretiens et rÃ©union de travail

Sahara Média - Arrivé hier à Nouakchott pour une visite de deux jours, le président sénégalais Macky Sall a été hier soir l’hôte à dîner du chef de l’état mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani.



Le deuxième jour de cette visite, selon les sources de Sahara Medias, prévoit une rencontre entre les deux chefs d’état au palais présidentiel suivie d’un entretien en tête à tête avant que les entretiens ne soient élargis aux membres des deux délégations présidentielles.



Au cours de cette réunion seront évoquées les questions bilatérales que les deux parties veulent développer et consolider.



En milieu de journée un déjeuner réunira les deux chefs d’état au palais présidentiel avant que l’hôte sénégalais ne rejoigne sa résidence.



Le programme de la visite prévoit une rencontre entre le chef de l’état sénégalais et la colonie sénégalaise installée en Mauritanie.



Certaines sources évoquent une probable déclaration commune des deux chefs d’état à l’aéroport de Nouakchott avant le départ du président Macky Sall ce soir vers 19 heures.









