Dossier de la laÃ¯citÃ© et du prosÃ©lytisme : 14 accusÃ©s devant le procureur

Sahara Médias - La police judiciaire a déféré ce lundi devant le procureur de la république 14 personnes accusées dans le cadre de différents dossiers qui seraient, selon certaines sources, liés à une enquête menée à propos de deux dossiers, celui relatif à la laïcité et l’autre au prosélytisme.



Les autorités mauritaniennes avaient convoqué quelques personnes dans le cadre d’un dossier lié à une nouvelle « alliance pour la refondation de l’état mauritanien », dont certaines ont été libéré sous caution.



Selon des sources sécuritaires qui ont souhaité garder l’anonymat, il s’agit de deux dossiers distincts qui partagent cependant des similitudes.



Le premier dossier concerne trois personnes interpelées depuis 5 jours, accusées de prosélytisme, alors qu’elles distribuaient des copies de l’évangile.



Le deuxième dossier concerne un groupe de plus de 5 personnes arrêté pour avoir participé à une réunion politique non autorisée au cours de laquelle elles ont appelé à une « refondation de l’état mauritanien » brandissant le slogan « nous voulons une Mauritanie laïque ».



Il s’agit d’une nouvelle organisation dirigée par l’ancien administrateur à la retraite Mohamed O. M’Khaitir qui vit en exil.



Cette organisation avait commencé par des discussions sur WatsApp avant que ses membres ne tiennent des réunions à Nouakchott.



Selon d’autres sources les enquêtes auxquelles ont été soumises ces personnes ont été axées sur les personnes qui soutiennent cette alliance et celles qui la soutiennent.



Dans l’autre dossier relatif au prosélytisme les enquêteurs voulaient savoir s’il existe un réseau pour cette entreprise dans le pays et recueillir des informations sur des occidentaux qui ont quitté le pays, accusés d’en être à l’origine et d’en assurer le financement.









