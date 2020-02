ZouÃ©ratt : La police enquÃªte Ã  propos du corps sans vie du nouveau-nÃ© retrouvÃ© prÃ¨s de lâ€™hÃ´pital

Tawary - Les services judiciaires de la direction régionale de la police à Zouératt, au nord du pays, ont ouvert, ce mardi 18 février, une enquête sur le corps inanimé du nouveau-né retrouvé aux environs du centre hospitalier de la ville, nous renseigne une source sur place.



Ont été touchés par l’enquête des employés et fonctionnaires à l’hôpital dont des sages-femmes et des infirmières. Le corps a été découvert, ce matin du mardi 18 février 2020, par des passants.



Très vite l’affaire a fait le tour de la ville avant qu'une immense foule de curieux ne vienne se masser sur le lieu. Alertées, la autorités se sont rendues sur le lieu pour constater les faits et établir les formalités.













