Signature dâ€™accords de coopÃ©ration entre la Mauritanie et le SÃ©nÃ©gal

AMI - Aujourd'hui, mardi, au palais présidentiel de Nouakchott, en présence des dirigeants des deux pays, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani et de son homologue sénégalais Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, en visite officielle en Mauritanie, un certain nombre d'accords et de traités ont été signés pour stimuler et dynamiser la coopération entre les deux pays frères.



Dans ce contexte, il a été procédé à la signature, côté mauritanien, par le ministre de la Défense nationale, M. Hanena Ould Sidi, et côté sénégalais, par M. Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, d’un accord technique d’organisation de patrouilles et d’exercices conjoints entre les marines nationales des deux pays.



Une convention régissant le régime fiscal et douanier applicable au projet de construction du pont de Rosso a été signée, côté mauritanien, par M. Mohamed Lemine Ould Edhehbi, ministre des Finances, et côté sénégalais, par M. Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



Dans le même cadre, un accord de coopération a été signé sur l'initiative "Clean Gas", pour réduire les émissions de carbone et l'exploitation des ressources gazières par l'utilisation d'énergies propres, signé, pour la partie mauritanienne, par M. Mohamed Ould Abdel-Vettah, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, et pour la partie sénégalaise, par M. Mamadou Makhtar Cissé, ministre du Pétrole et de l'Énergie.



Un avenant relatif au protocole de pêche maritime a été signé, pour la partie mauritanienne, par M. Nani Ould Chrougha, ministre des Pêches et de l'Économie maritime, et pour la partie sénégalaise, par M. Alioune Ndoye, ministre de la Pêche et de l'Économie maritime.



Dans le domaine de l'agriculture, un protocole d'accord a été, côté mauritanien, par M. Dey Ould Zein, ministre du Développement rural, et du côté sénégalais, par M. Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l' extérieur.



Un protocole d'accord a été également signé dans les domaines des transports, des technologies de l'information et de la communication et des postes : côté mauritanien, par Dr Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l'information et de la communication, porte-parole officiel du gouv









