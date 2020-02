Mauritanie : les mandats dâ€™arrÃªt contre des opposants exilÃ©s en voie dâ€™Ãªtre annulÃ©s

Sahara Médias - La justice mauritanienne a entamé les mesures d’annulation des poursuites judiciaires lancées à l’encontre d’un certain nombre d’hommes d’affaires opposants en exil avec à leur tête Mohamed O. Bouamatou.



La source officielle qui a fait cette révélation à Sahara Medias n’a pas donné davantage de précisions, ajoutant que cette mesure intervient dans le cadre de la volonté d’apaisement et la normalisation du climat politique dans le pays.



La justice mauritanienne avait lancé des mandats d’arrêt à l’encontre de Mohamed O. Bouamatou, Moustapha O. Limam Chafi et Mohamed O. Debagh pour leur opposition au pouvoir de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz, selon l’opposition mauritanienne.



Celle-ci avait demandé, lors de ses rencontres avec le président Ghazouani, l’annulation des mesures prises à l’encontre de ces opposants en exil et de leur permettre de rentrer au pays.



Des sit-in avaient été organisés auparavant devant le palais présidentiel pour demander le retour de ces personnes, et l’un des conseillers de la présidence de la république avait déclaré, lors de l’une de ces manifestations, que le dossier bénéficiait d’un intérêt particulier de la part de la présidence.



Durant son pouvoir, l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz avait contraint bon nombre de ses opposants à s’exiler dont les plus importants sont Mohamed O. Bouamatou, O. Chafi, O. Debagh, en plus des journalistes Hanefi O. Dehah, Sidi Ali O. Bellamech, le poète Mohamed Yahya O. M’Seydif et la troupe Ewlad Leblad.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité