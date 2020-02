Dossiers de la laÃ¯citÃ© et de prosÃ©lytisme : les personnes interpelÃ©es transfÃ©rÃ©es Ã  la DSE

Sahara Médias - Le procureur de la république de la wilaya de Nouakchott ouest a transmis le dossier des personnes interpellées dans deux affaires de laïcité et de prosélytisme à la Direction de la Sûreté de l’Etat (DSE), selon les sources de Sahara Medias.



Selon nos sources qui ont souhaité garder l’anonymat le procureur a demandé à ce que certains contours de cette affaire soient davantage approfondis.



Le dossier des 14 personnes incriminées dans ces deux affaires avait été transmis par la police judiciaire au procureur de la république de Nouakchott ouest.













