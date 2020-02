Maroc-Mauritanie : Nasser Bourita reÃ§u par le prÃ©sident Mohamed Ould Gazouani

Yabiladi - Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Gazouani a reçu ce mercredi, au palais présidentiel de Nouakchott, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains de l’étranger, Nasser Bourita.



«J'ai eu l'honneur d'être reçu par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Gazouani. La réunion a été l'occasion de transmettre à Son Excellence les salutations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son appréciation de Son Excellence, ainsi que la ferme volonté de Sa Majesté de développer les relations entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie aux plus hauts niveaux», a déclaré le chef de la diplomatie marocaine à l’agence mauritanienne de presse.



Il a affirmé l’existence de liens entre le Maroc et la Mauritanie, «un solide fondement des relations humaines, des liens fraternels entre les deux peuples frères, ainsi qu'une coopération dans tous les domaines, en particulier économique et commerciale», en plus du respect mutuel et la convergence de vues sur une série de questions.



«Cette année, les deux pays commémorent l'accord de fraternité et de bon voisinage signé en 1970 entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie, qui a aujourd'hui plus d'importance que jamais, car la fraternité et le bon voisinage sont les principaux titres des relations entre les deux pays», a ajouté Nasser Bourita.



«Le contexte très positif dans les relations bilatérales devrait être saisi afin d'activer les accords et de mieux utiliser ces mécanismes pour que nous obtenions des résultats tangibles», a-t-il conclu.



Nasser Bourita s’est rendu mardi à Nouakchott dans une visite de deux jours.













