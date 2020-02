Super D1 : le FC Tevragh ZeÃ¯na bat difficilement le FC Sahel (1-0) et consolide son fauteuil de leader

Rimsport - Le FC Tevragh Zeina a battu difficilement le FC Sahel par la plus petite des marques (1-0), le mardi 18 février 2020 , en match comptant pour la 17ème journée de la Super-D1.



L' unique réalisation de la partie est l 'oeuvre du buteur providentiel des "galactiques" Mouhamed Soueid "Capi" à la 50 ème minute. Son 7 ème but en championnat.



Grâce à cette victoire, Modou Amadou Niang et ses hommes totalisent désormais 37 points (+14) et consolident du coup leur place de leader au classement, à 3 longueurs du nouveau dauphin Asc kédia.





SD1M