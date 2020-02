Un ministre actif convoquÃ© par la commission dâ€™enquÃªte parlementaire

Essahraa - La commission d'enquête parlementaire est désormais à pied d’œuvre, depuis sa convocation de personnalités concernées par les investigations relatives aux dossiers inscrits pour l’instant à son premier agenda.



La commission poursuit encore ses auditions des acteurs impliqués dans les dossiers incriminés afin d’identifier les experts sur lesquels elle s’appuiera dans l’avenir pour mener à bien sa mission.



Elle a entendu jusqu’à présent le ministre secrétaire général du gouvernement et ex-directeur général du Port de l’Amitié de Nouakchott dit PANPA Niang Jibril, le directeur des domaines Souleymane Ould Haroune Ould Cheikh Sidiya, le directeur des travaux et des infrastructures Hamoudy et le Chef de la cellule Partenariats Public privé au Ministère de l'économie.



Le Parlement a approuvé ces dernières semaines la création d'une commission d'enquête sur certains des dossiers relevant de la décennie de l’ex-Chef de l’État Mohamed Ould Abdel Aziz.



