Rosso : lâ€™accusÃ© de viol et meurtre de la fille Ã¢gÃ©e de 3 ans, Ã©crouÃ©

Tawary - Ce mercredi 19/02/2020 aux alentours de 10 heures, la police de Rosso a déféré devant le parquet du tribunal régional l’accusé,M.H, de viol et meurtre de la petite,Hayati, âgée de moins de 3 ans, rapporte notre correspondant sur place.



A la fin de son audition par juge d’instruction du tribunal de Rosso, il a été décidé de l'envoyer en prison pour les accusations portées contre lui, selon notre source. Il fut déniché par les policiers, 2 heures, après le crime, nous renseigne une source.



Les abords du palais de justice étaient occupés par des centaines de personnes qui réclamaient justice pour que cessent "ces genres de pratiques criminelles".



Selon une source sécuritaire, l’accusé sera transféré dans les prochains jours à la Maison d’Arrêt de Dar-Naim à Nouakchott-Nord.



Nous précisons qu’il s’agit du crime qui avait plongé toute la ville de Rosso dans l'émoi très tôt, le mardi 9 du mois en cours.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité