Mauritanie-Maroc: quand IsmaÃ«l Cheikh Sidya et Nasser Bourita snobent la presse francophone

Le360 Afrique - A Nouakchott, les journalistes francophones ont déploré une ultime fausse note dans la dernière étape de la visite du chef de la diplomatie marocaine dans la capitale mauritanienne.



Cette dernière demi-journée dans la capitale mauritanienne du ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Marocains de l’étranger, Nasser Bourita, a été particulièrement chargée, ponctuée par une série de rencontres et d'entretiens avec d’éminentes personnalités mauritaniennes.



​Toutefois, lors de leur réaction face à la presse, au terme de cette visite de travail, les deux ministres ont en effet complètement refusé de prononcer le moindre mot en français, ce qui a rendu l'ensemble des projets de compte-rendus vidéos des médias francophones caducs, et ce, en dépit des multiples sollicitations et relances dont ils ont pu faire l'objet, notamment de la part de ce média marocain en ligne qu'est Le360 Afrique.



Un fait d’exclusion et de marginalisation intervient dans un contexte où la Mauritanie est actuellement agitée par un débat de société sur l'usage des différentes langues parlées et utilisées, après un incident intervenu au sein de l'hémicycle de l’Assemblée nationale, qui a contraint cette institution législative à apporter un démenti à des propos tenus par son président. Celui-ci avait affirmé que le français n’avait de place au parlement.



Auparavant, le chef de la diplomatie marocaine avait rencontré le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ainsi que son Premier ministre, Ismaël Boddé Ould Cheikh Sidya, en plus de la tenue d'entretiens en tête à tête avec son homologue mauritanien, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, en compagnie duquel Nasser Bourita s’est rendu à la représentation diplomatique du Maroc, pour une visite et des échanges avec les autorités consulaires du royaume.



Ce calendrier très chargé aura certainement des effets très positifs sur le nécessaire renforcement des relations séculaires et multiples entre la Mauritanie et le Maroc, conformément aux liens historiques et à la proximité géographique qui les lient.



Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité