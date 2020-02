Dodman: 5 raisons expliquent l'intÃ©rÃªt accordÃ© par les USA Ã  la Mauritanie

Essahraa - L'ambassadeur américain à Nouakchott, SEM Michael Dodman, vient d’évoquer dans une conférence de presse organisée le jeudi 20 février courant au siège de radio Mauritanie, ce qu’il a appelé les « cinq raisons » qui expliquent l’intérêt accordé par les États-Unis d'Amérique à la Mauritanie et l’incitent donc à renforcer leurs relations avec elle, affirmant que les USA comptent beaucoup sur ce pays.



« J’évoquerai cinq éléments sur le pourquoi du dynamisme de nos relations avec la Mauritanie, et pourquoi toutes ces visites entre les deux pays », a-t-il dit.



Primo : "Le Département d'Etat américain s'intéresse à ce qui se passe dans la région du Sahel en général. La situation sécuritaire au Sahel est une situation critique et nous ambitionnons en conséquence l’échange davantage de visites bilatérales dans ce contexte ».



Secondo: "Nous sommes très surpris par le travail remarquable abattu par la Mauritanie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et nous pensons que la Mauritanie est sur la bonne voie et que ce qu'elle fait est un exemple pour la région.



"Tertio: «La Mauritanie présidera le Groupe des cinq États du Sahel la semaine prochaine et le président Ghazouani connaît très bien le G5 Sahel ; puisqu’il a travaillé dans ce domaine, et dispose d’un programme de développement ambitieux », a-t-il ajouté, affirmant qu’ils travailleront avec le président Ghazouani et la Mauritanie pour réaliser tous ces voeux pour le peuple mauritanien.»



Quarto: "Washington est reconnaissante au programme du président Ghazouani et de son gouvernement visant à améliorer la justice. Nous avons quelques remarques et nous travaillerons avec le gouvernement mauritanien en vue de les traiter ; nous sommes optimistes à ce sujet parce que le président Ghazouani à un bon programme dans ce domaine."



Quinto: "La Mauritanie a également d'énormes capacités économiques, et nous oeuvrerons pour que les sociétés américaines commencent à investir dans les domaines existant en Mauritanie."



L'ambassadeur américain à Nouakchott, Michael Dodman, a organisé par ailleurs une autre conférence de presse avec le porte-parole des forces spéciales américaines en Afrique (Africom), au cours de laquelle il a évoqué les relations bilatérales entre les États-Unis d'Amérique et la Mauritanie, à la lumière des visites effectuées à Nouakchott par des responsables américains au cours de ces derniers jours.



