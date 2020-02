Exclusif: le porte-parole du dÃ©partement d'Etat dans une dÃ©claration Ã  Essahraa

Essahraa - « L'objectif du partenariat militaire est de développer les capacités des forces mauritaniennes pour pouvoir prendre d’elles-mêmes les mesures appropriées», a affirmé la porte-parole régionale du département d'État américain Geraldine Gassam Griffith.



« Le partenariat entre les États-Unis et la Mauritanie s'étend à tous les domaines culturels, commerciaux et militaires », a-t-elle ajouté, dans une déclaration exclusive faite à Essahraa On-Line.



« Le rôle des manœuvres militaires de l’opération conjointe Flintlock est de renforcer le partenariat entre les États-Unis et les pays du continent africain, en améliorant les capacités et la disponibilité des États participant à ces exercices pour faire face à l'extrémisme et pour protéger les frontières », a-t-elle ajouté.



« Le taux de participation a augmenté cette année et les exercices étaient plus complexes, afin de permettre aux pays engagés dans les manœuvres de se perfectionner davantage et de faire face aux différents défis », a-t-elle poursuivi, soulignant enfin leur ambition pour plus de développement dans ce domaine.



La Mauritanie accueille ces jours-ci, l'exercice Flintlock 2020 organisé par les États-Unis d'Amérique du 18 au 28 février courant.



