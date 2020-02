Une journÃ©e Ã  Riyad, pour promouvoir le potentiel des jeunes [Photoreportage]

Ce Jeudi 20 Février, c’était « Journée de la Jeunesse » à Riyad, dans la périphérie Sud de Nouakchott, la capitale mauritanienne…



« Monsieur le Maire, on va découvrir Aïssata qui est assise ici. Aïssata fait des boubous et des voiles ». Nous sommes sous l’une des tentes dressées à cette occasion, micro à la main, Dieynaba Touré, chargée du programme pour le compte du GRDR, fait la présentation de Aïssata Oumar Sow, une personne aveugle.



Son handicap ne l’a pas empêché de mettre en exergue ses compétences. Elle est venue participer à cette « Journée de la Jeunesse » pour exposer son savoir-faire dans le domaine de la couture.



D’autres jeunes, comme elle, ont partagé leur savoir-faire : du recyclage aux nouvelles technologies, en passant par la fabrication du compost, la menuiserie, la création de vêtements ou encore l’innovation.



Aujourd’hui, avec une petite idée, on peut créer son business, comme en témoigne El Berye Baba, présidente ADEF NOUR (Association pour le développement et le suivi du bien-être de l’enfant et de la femme). Leur spécialité, c’est la transformation des déchets en produits valorisés.



« Vu l’état actuel des ordures dans notre ville, nous avons pensé faire quelque chose pour valoriser ces déchets, pousser la communauté à ne plus lancer les déchets dans les rues, mais à les garder pour pouvoir les transformer […] Nous transformons les sachets en plastique et les papiers qui sont des déchets. Après chaque assainissement, nous ramassons tous les déchets en plastique et les papiers. Pour les sachets plastiques, nous les mettons dans de l’eau de Javel. Après quelques minutes, on les sèche. Après, nous les utilisons pour en tricoter des chaussures, des chapeaux, des ceintures […] Nous avons beaucoup de commandes pour les chaussures. Pour les papiers, nous faisons aussi la même chose. Nous les transformons en colliers, en boucles d’oreilles qui se vendent surtout dans les foires, mais pour les chaussures, ce sont des commandes qui viennent d’un peu partout, les femmes aiment surtout les chaussures », explique El Berye Baba.



Mamoudou Touré est agronome. Il est membre de l’association mauritanienne «Rim Youth Climate Movement », un réseau de jeunes volontaires pour la protection de l’Environnement. Lors de cette journée, Mamoudou Touré est venu présenter un prototype de fosses à compost qui sont des sortes d’ouvrage qui permettent de transformer les déchets organiques en engrais.



« Et avec cet engrais, on pourra arriver à fertiliser les terres. Alors, ça prend du temps, parce que c’est un processus naturel. Ce n’est pas un processus où on va mettre de la chimie. Non. Quand vous vous promenez dans la forêt, vous avez les arbres les plus grands au monde et les plus jolis. Pourquoi ? parce que naturellement, il y’a les feuilles mortes qui tombent, les animaux qui meurent, etc…Tout ça va se décomposer naturellement et réincorporer dans la terre, ça rentre dans la structure du sol et ça permet aussi aux animaux tels que les vers de terre de pouvoir aérer le sol. Ce qu’aucune machine au monde ne peut mieux faire que les vers de terre et cette aération permet aux racines d’aller chercher les nutriments. C’est ce processus là qu’on va essayer de recréer pour créer du compost », explique Mamoudou Touré.



« En Mauritanie, tout le monde est en train de se plaindre pour dire qu’il y’a beaucoup de déchets, d’ordures…Mais, aussi, il faut essayer de changer de paradigmes, en disant aux gens que les déchets peuvent être une richesse », rappelle cet agronome.



Cette « Journée de la Jeunesse » financée par l’Union européenne a été également maquée par une exposition de produits finis faits localement par des jeunes ou associations de Riyad....



