Coupe arabe des nations U20 : les Mourabitoune dÃ©faits par les Aiglons

RIM Sport - Les Mourabitoune se sont inclinés sur le fil face aux Aiglons de Carthage sur une réalisation de Achraf Habbassi à la 87ème minute.



Cette victoire assure à la Tunisie la première place du groupe A avant le dernier match face au Koweït ce dimanche.



Tandis que les protégés de Baye Ba tenteront de décrocher le second qualificatif pour les quarts de finale face à l’Irak dimanche 23 février (12h30 TU).













