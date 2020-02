Mauritanie : Nouakchott accueille le 6Ã¨me sommet ordinaire du G5 Sahel

Senalioune - La Mauritanie présidera le Groupe des cinq États du Sahel. En effet, le 6e Sommet ordinaire des Chefs d’Etat se tiendra le 25 février à Nouakchott, ville abritant le Secrétariat Permanent de l’organisation régionale.



Les présidents du G5 Sahel vont se réunir pour discuter de l’évaluation des progrès réalisés dans le cadre de l’opérationnalisation de la Force Conjointe et l’adoption de la Stratégie de communication de l’institution.



Sur ce, la septième session du Conseil des ministres du G5-Sahel, se tiendra deux jours avant le sommet, à partir de dimanche, 23 février à Nouakchott pour discuter sur les programmes et projets prioritaires dans les domaines de la sécurité et du développement de la région.



Cependant, le Sommet des Chefs d’Etat marquera également la transition entre la présidence annuelle du Burkina Faso et celle de la Mauritanie. Ainsi, la présidence du G5 Sahel reviendra au Président Mauritanien, Mohamed Chaikh Ould Ghazouani.



Créé en perspective de mutualisation des forces afin de relever ensemble des défis communs le G5 SAHEL a vu le jour à Nouakchott le 16 Février 2014 par cinq pays de l’espace sahélo-saharien : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Une convention actant cette création a été officiellement signée le 19 décembre 2014.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité