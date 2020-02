Mauritanie: la CVE/VR appelle Ã  sauver la Mauritanie du danger de division

Senalioune - La coalition Vivre ensemble vérité et réconciliation (CVE/VR) a lancé un appel pour sauver la Mauritanie, appelants les citoyens Mauritaniens à se dire la vérité et s’unir avec toutes les forces vives du pays contre la mauvaise gouvernance.



La coalition a passé en revue un document (plateforme de la CVE) sur la situation politique social du pays à plusieurs niveaux et a soumis ses demandes. Parmi les demandes on trouve un amendement constitutionnel sur l’identité africaine et arabe dans un pays multiethnique et multiculturel.



L’amendement constitutionnel comprend également l’égalité des droits et des devoirs entre les différentes composantes nationales et le partage des pouvoirs au niveau des postes élevés tels que le Président de la République, le Premier Ministre, l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social et la Cour suprême.



la coalition (CVE/VR) appelle á la cohabitation des différentes communautés et de se parler la vérité pour une reconciliation.



Du point de vu politique, il’ ya un changement de regime mais aucun changement fondamentale du système, à savoir la discrimination à l’égard d’un seul communauté.









