Photoreportage : Chami accueille la huitiÃ¨me session de lâ€™AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale du RAMPAO

Ouverture ce vendredi 21 Février, à Chami, dans le nord-ouest de la Mauritanie, de la huitième session de l’Assemblée Générale du Réseau Régional des Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest (RAMPAO).



Crée à Praia, au Cap-Vert, en 2007, le RAMPAO regroupe la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Sierra-Leona et la Guinée-Conakry. Tous les deux ans, cette structure inter-étatique renouvelle ses instances décisionnelles. Cette huitième session qu’accueille la Mauritanie devra aboutir ainsi à l’adoption de résolutions qui serviront d’orientations stratégiques au RAMPAO pour les deux prochaines années à venir.



Autre fait majeur de cette rencontre, le renouvellement de la présidence du Conseil d’Administration du RAMPAO qui reviendra statutairement à la Mauritanie.



Le Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) qui accueille cette huitième session de l’Assemblée Générale du Réseau Régional des Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest (RAMPAO) s’est dit honoré, par la voix de son directeur général, Me Ali Mohamed Salem, d’abriter cette rencontre sous-régionale. Rappelons que le PNBA constitue, à lui seul, 70% des aires marines protégées en Afrique de l’Ouest.



Le Secrétaire général du Gouvernement mauritanien, Niang Djibril, a salué, à l’ouverture de cette rencontre sous-régionale, la « grande crédibilité » dont jouit RAMPAO qui «a contribué », selon lui, «à la valorisation des engagements internationaux » de ces Etats membres, avant d’inviter la future équipe du RAMPAO à poursuivre ses objectifs, notamment en ce qui concerne «la préservation d’habitats critiques nécessaires à la régénération des ressources naturelles marines et la conservation de la biodiversité pour le bien-être des communautés locales ».



Lors de son discours, le bissau-guinéen, Justino Biai, président sortant du RAMPAO, a remercié les autorités mauritaniennes ainsi que le PNBA, avant de tirer un bilan satisfaisant de son mandat, notamment en ce qui concerne son autonomisation financière, non sans rappeler que le défi fut audacieux. Il a, dans ce sens, remercié la Fondation MAVA, premier partenaire financier de RAMPAO, ainsi que les autres partenaires tels que l’UE, l’UEMOA, l’UICN, le projet WACA, le PRCM, la Banque Mondiale…..



La huitième session de l’Assemblée générale du RAMPAO, qui se déroule au siège du Parc national du Banc d’Arguin (PNBA), prend fin ce samedi 22 Février.



