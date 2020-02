Fin des travaux de la 8e AG de RAMPAO Ã  Chami, le directeur gÃ©nÃ©ral du PNBA devient le nouveau prÃ©sident

La huitième assemblée générale du Réseau Régional des Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest (RAMPAO) a pris fin ce samedi 21 Février, avec la désignation du directeur général du Parc National du Banc d’Arguin (PNBA), Me Ali Mohamed Salem, à la tête de cette structure inter-étatique.



Elu pour deux ans, Me Ali Mohamed Salem remplace ainsi le bissau-guinéen, Justino Biai. Le RAMPAO regroupe la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Sierra-Leona et la Guinée-Conakry. Le RAMPAO était en assemblée générale à Chami, en Mauritanie, du 21 au 23 Février.



A l’issue des travaux de cette huitième assemblée générale, la Mauritanie s’est vue également confiée la présidence du Conseil d’Administration du RAMPAO.



Vendredi, à l’ouverture de la huitième assemblée générale du RAMPAO, le directeur général du Parc national du Banc d’Arguin, Maitre Aly Mohamed Salem, avait affirmé que cette assemblée générale reflète, à plus d’un titre, le rôle pionnier que joue le Banc d’Arguin au plan national et international en matière de protection de la biodiversité en Mauritanie et dans les pays voisins.



Il a précisé que le Banc d’Arguin constitue un exemple de réussite, presque unique, dans le monde arabe et en Afrique, en matière de protection des zones côtières et maritimes, précisant que ce statut du Banc d’Arguin n’est pas fortuit, mais est plutôt le résultat d’une réelle prise de conscience des enjeux environnementaux, d’un engagement résolu des décideurs et des efforts constants déployés par les pouvoirs publics en faveur de la préservation de ce site naturel incomparable qui constitue un lieu de nurserie, de repos et de nidification pour des millions de différentes espèces d’oiseaux tout comme il joue un rôle important dans le renouvellement des ressources halieutiques et contribue à l’essor de l’économie nationale.



Maitre Ali Mohamed Salem a fait remarquer que le Parc national du Banc d’Arguin qui était longtemps resté confiné dans une forme d’autoprotection en raison de nombreux facteurs naturels, notamment son enclavement géographique et la difficulté d’accès à son site, vit actuellement de profondes transformations et une éclosion d’activités humaines et économiques côtières et maritimes, conduisant l’UNESCO à soumettre le site en 2014 à un système rigoureux de suivi pour prévenir toute menace sur son écosystème.



Aujourd’hui, a déclaré le directeur général du Parc national du Banc d’Arguin, le site du parc bénéficie d’une attention particulière des pouvoirs publics sur la base du programme « Mes priorités » pour lequel le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s’est engagé et que le gouvernement s’attèle à mettre en œuvre depuis la déclaration de politique générale.



Par la rédaction de Cridem



---







Avec Cridem, comme si vous y étiez...