Rimsport - Les Mourabitounes juniors s’inclinent (0 à 2) face à l’Irak , ce dimanche 23 février 2020, et laissent échapper la qualification, pour les quarts de finale.



La sélection mauritanienne termine le tournoi à la troisième place de son groupe (3 points), derrière la Tunisie et l’Irak.





FFRIM