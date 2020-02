Assaba : Le DÃ©lÃ©guÃ© GÃ©nÃ©ral Bouassriya dÃ©voile les axes stratÃ©giques de TAAZOUR [Photoreportage]

Le Délégué Général à la solidarité nationale et à la lutte contre l’exclusion (TAAZOUR), Mohamed Mahmoud Ould Bouassriya, a effectué, samedi 22 février 2020, une visite sur le site de construction du collège de Kankossa, réalisé par TAAZOUR.



Cet édifice scolaire est composé de 16 salles de classe, d’un laboratoire, des bureaux pour l’administration, d’une bibliothèque, d’une salle de lecture, d’une loge pour gardien et d’un groupe de latrines.



A l’issue de cette visite, le Délégué Général a précisé que dans le cadre du programme « Al Amane El Ijtima-i Al Faouri » (programme immédiat de sécurisation sociale), lancé par le Président de la République, le 29 janvier dernier, à Tarhil, moughataa de Toujounine, TAAZOUR a consacré 5 milliards MRO pour la composante éducation de ce programme prioritaire.



Dans cette optique, TAAZOUR réalisera avant l’ouverture de la prochaine année scolaire, 36 écoles fondamentales équipées et 11 établissements secondaires tout aussi équipés en tables-bancs et matériel pour l’administration.



Le Délégué Général a aussi évoqué les mesures prioritaires prévues afin d’améliorer sensiblement l’efficacité du programme Tekavoul, exécuté par TAAZOUR, en assurant davantage, grâce à ces transferts, la sortie effective de la pauvreté des récipiendaires. En même temps, 100 000 ménages, bénéficieront, avant octobre 2021, de ce programme, avec une augmentation progressive du montant de transfert pour atteindre 3.600 MRU.



Le Délégué Général à la solidarité nationale et à la lutte contre l’exclusion (TAAZOUR), Mohamed Mahmoud Ould Bouassriya, a présidé le même jour, en fin d’après-midi, à Kiffa, une réunion avec les élus, les leaders d’opinion et les grandes figures de la société civile des cinq moughataas de la wilaya de l’Assaba.



L’occasion pour le ministre Bouassriya de développer les axes stratégiques et les programmes d’intervention de TAAZOUR qui s’articulent autour de 5 méga-programmes. Le programme CHEYLA qui vise à faciliter l’accès des populations pauvres et vulnérables aux services de base qui sont : l’éducation et la formation ; la santé et la nutrition, l’eau et l’assainissement et l’énergie.



Le programme CHEYLA interviendra dans la zone d’action prioritaire de TAAZOUR. Autre méga-programme, celui d’ALBARKA qui vise à développer dans les zones de forte pauvreté une dynamique de développement économique, de créer des activités génératrices de revenus et, au-delà, des emplois décents et durables, de permettre aux membres de ménages pauvres d’intégrer des filières économiquement porteuses.



Troisième programme, DARI, qui vise à améliorer le cadre de vie des populations pauvres, à travers l’encouragement du regroupement villageois et le développement de l’habitat social. 10.000 logements sociaux seront construits dans les quartiers précaires des grandes villes. Le Délégué Général a aussi précisé que plus de 70.000 ménages pauvres profiteront avant la fin de cette année 2020 du programme cash-transfert Tekavoul.



Le cinquième programme est celui d’EMEL qui vise à renforcer la sécurité alimentaire des ménages pauvres par l’amélioration de l’accessibilité géographique et la disponibilité d’un panier de denrées, tout en assurant une régulation de son prix. Ould Bouassriya a expliqué au président du conseil régional de l’Assaba, aux élus et à l’assistance présente que TAAZOUR va agir à travers ses cinq programmes en étroite synergie.



« On va bâtir avec les forces vives des localités ciblées « un plan local TAAZOUR » dans une approche intégrée sur fond d’une démarche de travail inclusive et rigoureuse » a déclaré le ministre Bouassriya, très applaudi par une assistance charmée par sa maitrise des défis à relever dans le cadre de la stratégie de solidarité nationale et de lutte contre l’exclusion.



Le Délégué Général de TAAZOUR a aussi assisté, à la pose de la première pierre du collège de Sani, à côté du ministre de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique. La délégation ministérielle était accompagnée du wali de l’Assaba, M’Rabih Rabou Ould Abidine et des autorités administratives et sécuritaires de la région.



Ba Abdoulaye Harouna, envoyé spécial, pour Cridem



----













































Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité