Greve des enseignants du fondamental les 26 et 27 fevrier

Adrar-Info - La coordination du syndicat de l’enseignement a demandé à tous ses affiliés sur l’ensemble du territoire national de ne pas se rendre sur les lieux de travail les 26 et 27 février, dans le cadre d’une grève conformément à l’article 5 de la loi 09/2015 qui stipule qu’il faut (en cas de gréve ) se retirer du lieu de travail.



Par ailleurs, la coordination a déterminé les lieux où doivent s’organiser les rassemblements des enseignants de 09h00 à 12h00, comme suit:



- Nouakchott: Devant le ministère de l’Enseignement fondamental et la réforme de l’Education Nationale



- Wilayas intérieures: devant les directions régionales et les inspections départementales



