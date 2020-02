Le coronavirus fait un cinquiÃ¨me mort en Italie, un homme de 88 ans

L'Express - Le pays connaît une flambée des cas de nouveau coronavirus. C'est la cinquième victime enregistrée depuis vendredi soir et la quatrième en région lombarde.



Le nouveau coronavirus a fait une cinquième victime en Italie, pays qui compte désormais 219 personnes contaminées dont 167 dans la seule région de Lombardie (nord), a annoncé ce lundi la Protection civile.



"Il y a 219 personnes infectées et un cinquième décès s'est ajouté récemment en Lombardie, un homme de 88 ans de Caselle Landi", à environ 70 km au sud de Milan, a déclaré le chef de la protection civile Angelo Borrelli lors d'une conférence de presse.



Un décès qui intervient quelques heures après l'annonce de la mort d'un homme de 84 ans en Lombardie (nord-ouest), devenant lui-même la quatrième victime des suites du nouveau coronavirus enregistré en Italie.



Par LEXPRESS.fr avec AFP













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité