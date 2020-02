Mauritanie : La Commission dâ€™enquÃªte dâ€™Aziz convoque des anciens responsables

Senalioune - La commission d’enquête parlementaire a convoqué des personnalités qui ont occupé des postes ministériels au cours du règne de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz.



Les convocations sont les suivantes: Yahya Ould Hademine, ancien Premier Ministre, Mohamed Abdellah Ould Oudaa, ancien ministre de l’industrie et des mines et ancien directeur de snim, Hacena Ould Ely, ancien ministre des pêches et ancien directeur de la snim, Dia Moktar Malal, ancien ministre de la justice.



La Commission continue d’examiner des documents de tous les ministères concernés.



La commission parlementaire avait précédemment convoqué l’actuel secrétaire général du gouvernement, l’ancien directeur du port de Nouakchott Niang Djibril, le directeur de logement Souleymane Ould Haroun, le directeur des travaux et des infrastructures, chef de la cellule de partenariat entre les secteurs publiques et privés au sein du ministère de l’économie Hammoudi.









