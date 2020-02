Un dÃ©putÃ© : Dans ma Moughataa, 39 Ã©coles sont fermÃ©es, 17 Ã©coles en deficit dâ€™enseignants et tous les services de base y font dÃ©faut ou manquent

Adrar-Info - Le député Mohamed Abderrahmane Ould Sabbar a déclaré que la moughataa de Tamchaket, au Hodh El Gharbi, est l’une des plus inquiétantes de la Wilaya, en matière de manque des services de base, confirmant qu’il y a 39 écoles fermées et 17 écoles qui ne disposent pas du nombre suffisant d’enseignants.



Ould Sabbar, un député de Tamchaket, a souligné que le département souffre d’une grave pénurie de personnel éducatif, que la construction de son nouveau centre de santé a été arrêté et que son ancien centre manque de médicaments et d’équipement.



Ould Sabbar a énuméré plusieurs secteurs du gouvernement qui n’ont aucune représentation dans sa moughataa, à savoir l’environnement, le développement rural, la santé et la jeunesse, ajoutant que la Tamchaket n’a aucune représentation pour aucune banque, ni aucun foyer de jeunes.



Ould Sabbar a déclaré que la ville de Tamchaket a été fondée par le colonisateur français en 1927 et que la ville archéologique historique Aoudaghost, lui est affiliée administrativement ainsi que la ville de Takbeh, et pourtant aucun festival culturel n’y a jamais été organisé.



Ould Sabbar a ajouté que le Ministère de l’environnement a lancé 22 projets ruraux, dont il n’y a pas un seul projet prévu pour Tamchaket. Il en est de même, pour le Ministère du développement rural qui a lancé 16 projets ruraux, dont il n’y a pas un projet qui concerne Tamchaket.



Ould Sabbar a été élu député de Tamchaket, sous les couleurs de l’UPR, lors des élections législatives de 2018.



Source : https://www.alakhbar.info/?q=node/23547



Traduit par Adrar.info









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité