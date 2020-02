CinÃ©ma : un mauritanien parmi le jury du festival de Louxor

Sahara Médias - La direction du festival de Louxor pour le cinéma africain a choisi, parmi le jury de ses commissions, le cinéaste mauritanien et directeur du festival du film court métrage de Nouakchott, Salem Dendou.



Celui-ci fait partie de 23 cinéastes de différents pays du monde choisis pour le jury de 5 concours de la 9ème édition du festival de Louxor.



Le cinéaste mauritanien figurera dans le jury des courts métrages aux côtés du réalisateur égyptien Ahmed Fawzi Saleh, la réalisatrice marocaine Esma Al Moudir, le producteur et réalisateur égyptien Marc Loutfi et le réalisateur kenyan David Touch Djitounga.



Le festival du cinéma africain qui commémore le centenaire de la disparition du cinéaste Férid Chawki, doit se dérouler du 6 au 12 mars prochain sous la présidence du scénariste Seyid Fouad et la réalisatrice Ezza Elhouceïni.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité