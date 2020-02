Rassemblement de la presse mauritanienne (RPM): CommuniquÃ©

RPM - Face à la mauvaise volonté manifeste dont a fait preuve le comité chargé de répartir le fonds d’aide à la presse pour l’année 2019 qui, plus d’un mois après avoir achevé ses travaux, n’a pas toujours signé de convention avec l’Imprimerie nationale, le RPM décide de prendre l’opinion publique à témoin.



Après ses appels répétés aux membres de ce comité et leur sensibilisation sur les problèmes immenses que vit la presse écrite qui n’a obtenu malgré tout de ce fonds que la portion congrue, le RPM constate avec regret que ce comité est en train de jouer la montre pour que ce montant, du reste dérisoire, destiné à l’imprimerie pour alléger les frais liés à l’impression des journaux, soit utilisé à d’autres fins.



Certains membres du comité sont d’ailleurs ouvertement opposés à ce qu’il soit versé à l’imprimerie et multiplient les blocages malgré une délibération du même comité lui attribuant ce montant.



Le RPM demande aux autorités d’agir vite pour que ce montant ne soit pas dilapidé et informe l’opinion et l’ensemble de ses lecteurs qu’elle cessera de paraître jusqu’au règlement définitif de cette question.



Le président

Moussa Ould Samba Sy









