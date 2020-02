Sahel-Participation de Jean-Yves Le Drian Ã  lâ€™assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de lâ€™Alliance Sahel et au sommet du G5 Sahel

France Diplomatie - Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, se rend le 25 février 2020 en Mauritanie à Nouakchott, à l’occasion de l’assemblée générale de l’Alliance Sahel et du sommet du G5 Sahel.



L’assemblée générale de l’Alliance Sahel, présidée par le ministre, la première depuis la création de l’Alliance Sahel le 13 juillet 2017, vise une mobilisation internationale de haut niveau autour des engagements communs en matière de développement dans la région.



Cette réunion sera l’occasion d’un bilan des actions de l’Alliance Sahel qui a déjà mobilisé 12 milliards d’euros, et pour travailler à encore plus d’efficacité. Un mois après le Sommet de Pau (13 janvier 2020) qui a lancé la Coalition pour le Sahel, cette assemblée générale permettra de renforcer la concentration accrue des efforts sur les zones fragiles et la mise en place de méthodes innovantes.



En laissant une large place au développement des zones prioritaires, selon une approche territoriale intégrée, l’Alliance Sahel travaillera à une meilleure articulation entre les piliers sécuritaires et le développement, dans l’esprit de la Coalition pour le Sahel.



Lors du 6e sommet des chefs d’État du G5 Sahel, le ministre rendra compte des travaux de l’Alliance Sahel et fera un point sur la mise en œuvre des engagements communs du sommet de Pau du 13 janvier dernier touchant aux quatre piliers (engagement militaire, renforcement capacitaire des forces armées du G5, appui à la restauration de l’État et des administrations locales, stabilisation et développement).



Le ministre marquera le soutien matériel de la France et de l’Union européenne à la Force conjointe du G5 Sahel en présidant, avec Jutta Urpilainen, commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, et Mme Arancha Gonzalez, ministre espagnole des affaires étrangères, une cérémonie de remise de sept véhicules de transport blindés.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité