Circulaire du ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur interdisant les rÃ©unions ou rassemblements tribaux

Lundi, le ministre de l'Intérieur Mohamed Salem Ould Marzoug a publié une circulaire distribuée aux gouverneurs des régions mauritaniens pour interdire aux autorités administratives de délivrer des autorisations pour toute activité de nature tribale, et il est également interdit de recevoir des demandes portant un titre tribal.



Des sources au ministère de l’Intérieur ont confirmé que la circulaire avait été distribuée aux gouverneurs lundi pour en informer les Hakem de moughataa, pour suspendre les activités à caractère tribal et pour s’abstenir de recevoir des demandes ayant un objectif tribal.



La décision du ministère de l’Intérieur intervient après échanges sur Facebook de vidéo montrant une grande réception festive commémorant la réconciliation de deux tribus, avec tirs d’arme en l’air, en guise d’accueil des hôtes, dans une zone à l’intérieur du pays.



