Le manque de moyens accentue la prolifÃ©ration des ordures Ã  Rosso, selon le Maire

Tawary - Selon le maire de la commune de Rosso, M. Bamba Ould Dramane, la commune fait face d’importantes difficultés dans la gestion des ordures et des déchets solides à l’intérieur de la ville.



La situation des trois principaux dépôts et décharges d’ordures exige une intervention rapide, martèle Ould Dramane. Les moyens de la mairie seuls ne peuvent pas assurer une propreté régulière de la ville et cela exige une contribution urgente de la part de tous, dit-il.



Il a rappelé que la commune fait de la gestion des déchets solides l’une de ses préoccupations et mobilise une importante partie de ses moyens dans ce sens.



Selon nos informations, Rosso compte parmi les 30 communes ciblées par le ministre de l’intérieur et de la décentralisation dans un programme de gestion des ordures et de création d’emplois.









