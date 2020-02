Communiqué de presse - Ganbanaaxun FEDDE : Pourquoi on en veut autant au député Biram Dah Abeid ?

Ganbanaaxun FEDDE - Depuis quelques jours, le président du mouvement abolitionniste IRA-MAURITANIE, Biram Dah Abeid est visé étrangement par certains réseaux proches du pouvoir mauritanien.



Primé récemment à Genève en Suisse par le Sommet de Genève pour les Droits de l'Homme et la Démocratie, du «Prix du Courage», le député BDA subit une vindicte troublante parce que le diagnostic qu'il a fait de fractures multidimensionnelles en matière de Justice et d'Égalité en Mauritanie, touche un certain fond de VÉRITÉ qui ne devrait laisser aucun mauritanien indifférent.



Aujourd'hui en Mauritanie, une norme de fonctionnement étatique qui est en vigueur, fait que la qualité du CITOYEN (Droits et Devoirs légitimes afférents) est sanctifiée pour certains alors que pour d'autres elle revêt presque comme du luxe (le boulet du recensement biométrique toujours clignotant) .



D'innombrables déséquilibres entre communautés et au sein des communautés, qui sapent l'émergence d'un véritable état de droit en Mauritanie, ont été trop longtemps mal diagnostiqués et peu pris sérieusement par les autorités étatiques.



De cet amer constat, ne pas comprendre l'analyse profonde du discours de Genève du leader abolitionniste, revient à vouloir réactiver le logiciel connu de fuite en avant face aux faits têtus en matière de déficit d'un ORDRE JUSTE ET ÉGALITAIRE pour tous les citoyens de notre cher pays.



Quoi et qui comprendre que certains mouvements ou partis peinent à être reconnus officiellement depuis de nombreuses années, notamment IRA-MAURITANIE, FPC et RAG. Par quel miraculeux découpage administratif, un corps électoral ici (Bir Moghrein) vaut quasiment dix fois ailleurs (Sélibaby) pour élire un député à l'assemblée nationale selon certaines sources.



Ce déficit devenu à la fois trop audible et visible, devrait scandaliser tout esprit sincère et soucieux de l'avènement d'une Mauritanie réconciliée et fraternelle.



Par ce communiqué, nous déclarons ;



● féliciter et encourager le président Biram Dah Abeid pour le Prix du Courage 2020, et dans la constance militante pour l'avènement d'un véritable état de droit en Mauritanie. Et le soutenir vigoureusement face aux tenants de l'hystérie ambiante contre lui ces derniers temps,



● appeler solennellement aux pouvoirs publics mauritaniens, d'engager un processus officiel et ouvert afin que tous les mauritaniens puissent décider d'une réorganisation profonde et juste de l'État au service du PEUPLE dans sa diversité. Sanctifier le CITOYEN dans son humanité et sa dignité au delà des considérations tribales, communautaristes et raciales.



● attendre la concrétisation réelle de la dynamique volontariste exprimée ces derniers mois par Maître Bouhoubeïni, président de la CNDH comme lors de son passage au Guidimagha en novembre dernier. L'emblème publicitaire annonçait : L'esclavage, tolérance Zéro et l'esclavage, tournez la page.



En la matière, beaucoup reste à faire sur le terrain, pour une application effective des lois et surtout défaire définitivement le joug lobbyste des milieux féodaux et esclavagistes sur l'administratif et le judiciaire.



25 février 2020



Pour la communication GANBANAAXUN FEDDE - Armepes et partenaires.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité