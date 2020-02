Mauritanie : plus de 900 millions dâ€™ouguiyas MRU de lâ€™UE pour le secteur sanitaire

Senalioune - La Mauritanie et l’Union européenne ont conjointement signé, mardi, 25 février, une convention de financement de la seconde phase du programme d’appui au secteur de la santé d’un montant de 24 millions d’Euros soit 968 millions d’ouguiyas MRU.



Cette convention a été paraphée par le ministre de l’Economie et de l’Industrie, M. Abdel Aziz Ould Dahi et la commissaire européenne chargée des Partenariats internationaux, Mme. Jutta Urpilainen, en marge du sommet du G5 Sahel qui se tient en Mauritanie dans l’enceinte du palais des congrès de Nouakchott.



Ce programme a pour objectif général d’améliorer l’accès à des soins de santé de qualité et de rendre cet accès plus équitable puis contribuer à la réduction de la pauvreté en Mauritanie pour améliorer les conditions de vie des populations.



A cette occasion, le ministre Ould Dahi a salué « l’appui de l’Union Européenne qui contribue à impulser un développement socioéconomique durable en Mauritanie ».



L’Union Européenne apporte une contribution financière importante au programme national de développement de la santé dans le but de renforcer le système de santé sur l’ensemble du territoire national.



L’objectif final est de mettre en place un système de couverture sanitaire universelle s’étendant à l’ensemble du pays.









