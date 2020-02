Mauritanie : EnquÃªte parlementaire contre dâ€™anciens ministres

Quid.ma - En Mauritanie, la presse rapporte que la Commission d'enquête parlementaire a convoqué des personnalités qui ont occupé des postes ministériels au cours du règne de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz.



Elle se fait l’écho, à cet égard, des déclarations du porte-parole de la commission, Lemrabott Bennahi, qui a affirmé que la commission encourage toutes les personnes disposant d’informations pertinentes documentées relatives au sujet en rapport avec l’enquête ou souhaitant apporter leur témoignage par rapport à ces mêmes questions à bien vouloir collaborer avec elle pour assurer le succès de sa mission.



La commission promet également de «tenir l’opinion publique informée au fur et à mesure de l’avancement de son travail dans le respect des secrets et du professionnalisme de l’enquête», ajoute-t-il.



Les journaux croient savoir que les enquêtes vont cibler des comptes au Trésor public, la vente de propriétés foncières à Nouakchott dont des écoles publiques, l'aéroport de Nouakchott et l'Ecole de Police.



Relevant que les enquêtes vont également inclure la passation du marché du port de Nouakchott et la faillite de l'établissement national de l'entretien routier (ENER), la même source souligne que la commission, composée de sept députés de la majorité et de deux de l'opposition, tenait sa première conférence de presse depuis sa création le 31 janvier dernier.



Par ailleurs, la presse rapporte qu’une source au sein de la commission d'enquête parlementaire a accusé le président de l’Assemblée nationale, Cheikh Ould Baya, de persécutions d’ordre financier, en retardant l’adoption de ses allocations financières, malgré le démarrage de ses activités début février courant.



Le règlement intérieur de la chambre parlementaire stipule dans son article 123 l’approbation des coûts consécutifs de la commission d'enquête dans les limites des dotations allouées à cette fin dans le budget de l'Assemblée nationale.



La même source explique que Ould Baya n’a pas convoqué le bureau pour apprécier les frais et réserver un budget à la commission, qui a lancé ces investigations depuis des semaines.



Selon les journaux, la commission en question, composée de 5 députés du parti de l’Union Pour la République (UPR) au pouvoir, de deux de l’opposition et d’un des partis de la majorité a convoqué des responsables du ministère de l'Équipement et des Transports et doit auditionner cette semaine d’anciens et actuels ministres dont l’ex Chef du gouvernement Yahya Ould Hademine.











