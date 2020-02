L'AlgÃ©rie face Ã  son premier cas de coronavirus

France24 - Les autorités algériennes ont confirmé un premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un Italien arrivé dans le pays le 17 février.



Un premier cas de coronavirus a été confirmé mardi 25 février en Algérie par une annonce à la télévision d'État du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid. Il s'agit d'un ressortissant italien arrivé dans le pays le 17 février. "Ils étaient deux à la base et un seul a été testé positif au coronavirus", explique le correspondant de France 24 en Algérie, Moncef Ait-Kaci.



"Le patient a été aussitôt transféré à l'Institut Pasteur à Alger car, toujours selon Abderrahmane Benbouzid, les examens ont confirmé le cas suspect." L'homme a été placé en quarantaine.



"Le ministre a assuré que toutes les mesures nécessaires et préventives ont été prises pour soigner ce patient d'origine italienne en fonction des normes et des étapes qui sont en ce moment entreprises dans le monde", précise notre correspondant. "Pour le moment, les autorités disent maîtriser la situation."



Le ministère de la Santé a ainsi assuré avoir "renforcé le dispositif de prévention autour du cas confirmé, et le dispositif de surveillance et de veille au niveau de tous les points d'entrée" en Algérie.



Le seul cas confirmé jusqu'ici en Afrique avait été recensé en Égypte.



Avec AFP













