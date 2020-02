L'AFCF dÃ©nonce lâ€™attaque dont est victime sa prÃ©sidente dans certains mÃ©dias et sur les rÃ©seaux sociaux

AFCF - L’Association des femmes chefs de famille (AFCF) dénonce la campagne engagée depuis quelques semaines par certains médias et des hommes malintentionnés contre sa présidente Madame Aminetou Mint El Mokhtar.



La campagne qui avait comme seul objectif de salir la personne d’Aminetou Mint Mokhtar et qui n’a pas hésité de toucher sa sainte religion sur les réseaux sociaux n’est qu’une fuite en avant et elle restera peine perdue.



Les auteurs des messages qui visaient à ternir l’image et les relations de la présidente d’AFCF ont oublié les recommandations de notre sainte religion l’Islam et la Sunna du Prophète Mohamed (PSL).



Des groupes de personnes qui n'ont ménagé aucun effort pour ruiner cette modeste personne et ses bonnes œuvres dans l'intérêt des couches vulnérables et des victimes des injustices, mais, en vain.



Face à cette situation fort regrettable, l’AFCF exige à ce que les auteurs de ces œuvres infondées s’excusent publiquement et dans les médias publics nationaux auprès de l’AFCF et de sa présidente.



Nouakchott, le 25.02.2020













