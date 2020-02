Mourabitoune : Martins Ã  la rencontre des internationaux

RIM Sport - Le sélectionneur national a entamé une tournée de plusieurs jours en Europe et en Afrique, afin de partir à la rencontre des internationaux mauritaniens.



Accompagné du manager général des équipes nationales, Corentin Martins va mettre à profit cette période pour s’enquérir de la situation des Mourabitounes expatriés, à l’approche de la double confrontation avec le Burundi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021.



