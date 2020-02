Nouadhibou-Environnement- Produits toxiques : Les autoritÃ©s rÃ©gionales imposent la loi du silence

Mauriweb - Deux manifestants, Ould Bouceif et Mohamed Salah, sont arrêtés depuis quelques semaines suite à un meeting de protestation contre l’implantation de l’usine mauritano-turque, Kenzmining, à Chami, région de Nouadhibou.



Les ayant-droits accusent le wali de Nouadhibou, Ould Ahmed Rare, de vouloir imposer le silence aux populations de la région qui voient d’un mauvais œil la manipulation par la société Kenzmining de produits toxiques et particulièrement dangereux pour l’Homme, la faune et la flore dans cette région.



Après la détention de ces deux personnes originaires de la ville, les autorités régionales de Nouadhibou ont encore jeté en prison, Mohamed Mahmoud Ould Kheyratt, lui aussi originaire de la ville et l’un des principaux animateurs de l’initiative de contestation contre l’implantation de Kenzmining.



Son arrestation fait suite au décès de Twilit Lamer mint Menni, décédée il y a quelques jours à Nouakchott après sa participation à la manifestation organisée à Nouadhibou et dont les participants avaient été dispersés par la police locale à coup de grenades lacrymogènes.



Rappelons que les organisations de droits de l’Homme et de la défense de l’environnement ne se sont pas montré particulièrement solidaires de ces détenus qui croupissent encore dans la prison de notre capitale économique.













