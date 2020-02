Les enseignants des Ã©coles primaires entrent en grÃ¨ve gÃ©nÃ©rale de deux jours

Al-akhbar - Les enseignants des écoles primaires en Mauritanie ont entamé mercredi 26 février courant, une grève générale de deux jours et organisé en concomitance de leur mouvement, des sit-in de protestation au cours desquels, ils ont exigé des autorités, la satisfaction de leurs revendications.



Cette escalade intervient après une série de manifestations tenues au cours des derniers mois par les instituteurs, dont des arrêts des cours de quelques heures et des sit-in.



Les enseignants accusent le ministère de tutelle de manipulation et de refuser de répondre à leurs « justes doléances ».



Toute réforme qui ne place pas l’enseignant au centre de ses intérêts est vouée à l’échec, avaient estimé les enseignants dans des communiqués antérieurs, appelant à œuvrer sérieusement à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles.



Par Al-akhbar,

Traduit de l’Arabe par Cridem

























