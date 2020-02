Mauritanie/Arabie Saoudite : signature de deux programmes et de deux protocoles dâ€™accord de coopÃ©ration

AMI - La Mauritanie et l’Arabie Saoudite ont signé, ce mercredi au Palais royal d’El Yemama à Riad, en présence du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et du Gardien des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Selman Ben Abdel Aziz Al Saoud, deux programmes dans le domaine de la coopération culturelle et de la formation technique et professionnelle ainsi que deux protocoles d’accord de coopération dans le domaine de la fonction publique et de la documentation.



Ces accords interviennent dans le cadre de la visite officielle qu’effectue actuellement en Arabie Saoudite Son Excellence le Président de la République.



Le programme de coopération culturelle entre le ministère de la Culture de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement et le ministère saoudien de la culture a été signé côté mauritanien par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, et côté saoudien par le ministre d’Etat, membre du Conseil des ministres, Dr Assam Ben Saad Ben Said.



Le second programme en matière coopération culturelle et de la formation technique et professionnelle entre le ministère de l’Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle et l’Etablissement général saoudien de formation technique et professionnelle, a été signé par le ministre mauritanien des Affaires étrangères, et côté saoudien par le gouverneur de l’établissement saoudien, Dr Ahmed Ben Fahd Al Fahid.



De même, un protocole de coopération dans le domaine de la fonction publique a été signé, par le ministre mauritanien des Affaires étrangères, et côté saoudien par le ministre des Ressources humaines et du Développement social, M. Ahmed Ben Sleymane Rajahi.



L’autre protocole entre les deux pays porte sur la coopération en matière de documentation entre la direction générale mauritanienne de la documentation nationale au niveau du Secrétariat général du Gouvernement et de l’institution saoudienne en charge du même domaine ; protocole signé, côté mauritanien par M. Sidi Ali Ould Sidi, ambassadeur de Mauritanie à Riad, et côté saoudien, par le vice-secrétaire général de l’institution saoudienne, M. Abderrahmane Ben Mohamed Sed’hane.



Les cérémonies de ces différentes signatures se sont déroulées en présence, pour la partie mauritanienne, de MM. Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, Abdel Aziz Ould Dahi, ministre de l’Economie et de l’Industrie, Mohamed Ould Abdel Vettah, ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines, Ahmed Ould Mohamed, ministre du Commerce et du Tourisme, Dy Ould Zein, ministre du Développement rural, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de Cabinet du Président de la République et Sidi Aly Ould Sidi Aly, ambassadeur de Mauritanie en Arabie Saoudite.



Côté saoudien, étaient présents l’Emir Fayçal Ben Bendar Ben Abdel Aziz, Emir de la région de Riad, l’Emir Mansour Ben Metaab Bne Abdel Aziz, ministre d’Etat, membre du Conseil des ministres, conseiller du Gardien des Lieux Saints de l’Islam, l’Emir Fayçal Bne Varhane Ben Abdoullah , ministre des Affaires étrangères, ministre d’Etat, membre du Conseil des ministres, conseiller à la sécurité nationale, Dr Moussaid Ben Mohamed Alibane, ministre des Finances, Mohamed Ben Abdallah Eljedaane, ministre d’Etat, membre du Conseil des ministres chargé des Affaires africaines, Ahmed Ben Abdel Aziz Ghattane et l’ambassadeur en Mauritanie de Sa majesté le Gardien des Lieux Saints de l’Islam, Dr HazaaBen Zein Almatiry.









