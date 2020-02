Nigeria: un cas de coronavirus recensÃ© Ã  Lagos, le premier en Afrique sub-saharienne

BBC Afrique - Le ministère nigérian de la santé a annoncé jeudi un premier cas d'une personne en provenance d'Italie infectée par le coronavirus.



Jeudi, les autorités sanitaires au Nigeria ont officiellement déclaré un malade de coronavirus dans leur pays. Selon le ministère de la santé, il s'agit d'un citoyen italien qui travaille au Nigeria et qui est rentré de Milan à Lagos le 25 février dernier.



L'homme a été testé dans le laboratoire de virologie de l'hôpital universitaire de Lagos. Les autorités affirment que le patient est stable, sans symptômes graves, et qu'il est traité dans un hôpital de Lagos.



Le gouvernement nigérian annonce se préparer à cette éventualité et a activé son centre national des opérations d'urgence pour mettre en place des mesures de contrôle.



Une décision a été prise d'identifier tous ceux qui ont été en contact avec le patient, depuis son entrée au Nigeria.



Les spécialistes signalent qu'à ce jour, seules trois personnes ont été officiellement contaminées par la maladie Covid-19 sur le continent dont une en Egypte, une en Algérie, et une au Nigeria ( l'italien arrivé de Milan), pour aucun décès.



Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 80.000 cas et 2.800 morts ont été recensés dans une cinquantaine de pays, pour l'essentiel en Chine, où le premier foyer de l'épidémie est apparu dans la ville de Wuhan.













