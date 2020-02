KaborÃ© aux BurkinabÃ¨ de Mauritanie : Â« Vivez toujours selon la dignitÃ© qui caractÃ©rise les BurkinabÃ¨ Â»

Afrik Soir - Présent dans la capitale mauritanienne pour prendre part au 6e sommet ordinaire des chefs d’Etat du G5 Sahel, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a reçu ce matin une délégation de la diaspora burkinabè.



La délégation a échangé avec le chef de l’État sur ses préoccupations puis exprimé sa gratitude pour la tenue des engagements du président du Faso. « Nous avons remercié le président du Faso pour la diligence observée dans le traitement des doléances que nous lui avions soumises », a déclaré Dr Sandaogo Kaboré, délégué du Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger (CSBE) en Mauritanie.



Par ailleurs, sur instruction du chef de l’État, une délégation a séjourné en Mauritanie aux fins d’établir des documents d’identification pour des Burkinabè résidant dans ce pays, a expliqué le délégué CSBE pour qui le président du Faso « a tenu parole ».



D’autres préoccupations demeurent cependant. Il s’agit, entre autres, des difficultés liées à la liaison aérienne entre Nouakchott et Ouagadougou. Le souhait de la communauté burkinabè est de voir de fait la compagnie nationale Air Burkina assurer cette liaison au moins une fois par semaine.



« J’ai bien noté votre préoccupation et on verra comment faire avancer le dossier », a rassuré le président du Faso.



« Nous avons d’excellentes relations au sommet avec la Mauritanie. Mais il nous faut travailler à ce que cela se répercute à la base », a dit le président Kaboré à la délégation de la diaspora, en leur annonçant qu’il veillera à ce que la commission mixte de coopération entre la Mauritanie et le Burkina Faso puisse se réunir « rapidement ».



Ambassadeurs du Burkina dans leur pays d’accueil, il les a exhortés à toujours vivre selon cette éthique d’intégrité et de dignité qui caractérise les Burkinabè.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité