Mauritanie : inculpation de sept personnes pour insultes Ã  l'Islam

Apanews - Un juge mauritanien a inculpé sept personnes pour « mépris de la religion musulmane » et « terrorisme », a appris APA de sources judiciaires vendredi à Nouakchott.



Arrêtées à la mi-février courant, les prévenus ont été envoyés en prison en attendant la programmation de leur procès pour lequel aucune date n’a été fixée, a précisé la même source. Les personnes en question avaient participé à Nouakchott à une réunion d’une association non autorisée plaidant pour la refondation de la Mauritanie.



Cette association est soupçonnée de promouvoir la laïcité dans le pays et certains de ses membres sont même accusés de prêcher pour le christianisme.



Dans le même cadre, la justice mauritanienne a lancé des mandats d’arrêt contre trois personnes résidant à l’étranger.



Récemment, des enregistrements audio de conversations entre certaines des personnes poursuivies se sont largement propagés dans les réseaux sociaux, suscitant une profonde indignation au sein de la population.



Ces enregistrements se moquent des préceptes de l’islam et contiennent des propos insultants à l’égard de la religion.



Les prévenus sont poursuivis conformément à l’article 306 qui concerne la cybercriminalité dans le code de procédure pénale mauritanien.



De notre correspondant : Mohamed Moctar









