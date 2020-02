Le parquet enquÃªte sur la disparition de documents de la direction des domaines et du patrimoine de lâ€™Etat

Adrar-Info - Le parquet de la Wilaya de de Nouakchott Ouest a ouvert une enquête sur la disparition de documents, de la direction générale des domaines et biens immobiliers et de l’État.



L’enquête sur le dossier a commencé par la convocation de certains chefs de service de la dite direction, pour écouter leurs témoignages.



Des sources bien informées ont révélé à Alakhbar.info que parmi les documents disparus se trouvent des dossiers liés à la propriété de certains domaines fonciers dans la capitale.



