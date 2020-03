Mauritanie: un navire Britannique en route pour rétablir l’internet

Senalioune - Le navire britannique, Sovereign chargé de réparer le câble sous-marin au large des côtes mauritaniennes, a été quitté ce dimanche matin, après un délai de 24 heures dû aux conditions climatiques.



Selon le directeur du centre technique du câble sous-marin, Mohamed Mokhtar Hosni, “après avoir localisé la panne, j’a envoyé les informations à la société chargée de la maintenance (ASN), qui a analysé les informations et les a vérifiées pour décider d’envoyer le navire”. Ajoutant que “les véritables raisons du dysfonctionnement sous-marin étaient inconnues”.



L’internet a connu en Mauritanie depuis jeudi, une forte perturbation due à des dommages au câble marin de fibres optiques, dans une zone à 25 km de Nouakchott, reliant l’Europe et une vingtaine de pays africains.



La Mauritanie se relie sur son voisin, le Sénégal, pour un service temporaire en attendant la réparation du câble qui pourrait durer une dizaine de jours.















